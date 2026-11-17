Американцы проверят систему экстренного оповещения / © pixabay.com

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Во вторник, 17 ноября, в США состоится общенациональное тестирование Системы экстренного оповещения (EAS). Тест ненадолго прервет эфир телевидения и радио, но не будет поступать на мобильные телефоны посредством push-уведомлений.

Об этом пишет UNILAD.

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Шон Голд, создатель веб-сайта TruePrepper.com и бывший менеджер по чрезвычайным ситуациям в ВВС США, рассказал: «Все могут ожидать кратковременного прерывания программирования сигналом EAS и сообщением, объясняющим, что это испытание системы».

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Бюро общественной безопасности и внутренней безопасности Федеральной комиссии связи (FCC) объявило об испытаниях 16 сентября, а Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) организовало его вместе с комиссией.

FEMA будет транслировать его через Интегрированную систему оповещения и предупреждения общественности на английском и испанском языках.

FCC опубликовала черновик аудио и текстового сообщения, которые, вероятно, получат зрители. Это только текстовое сообщение. Общественность не должна предпринимать никаких действий.

Такие испытания являются требованием законодательства. В заявлении FCC говорится, что FEMA должна проводить общенациональное испытание системы оповещения и предупреждения населения раз в три года, чтобы проверить наличие технических или операционных проблем в случае чрезвычайной ситуации.

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Голд сказал, что последнее национальное испытание EAS состоялось в 2023 году, поэтому некоторые люди давно его не видели.

Политолог Дэниел Шатц сказал, что тест может мешать работе на встречах, в классах, больницах или на дороге, хотя сам по себе он не опасен.

По его словам, люди должны продолжать свой обычный день, даже если они за рулем, и могут прослушать сообщения по радио, чтобы убедиться, что это тест. Он добавил, что тест никогда не должен побуждать водителей резко тормозить или принимать маневры для уклонения.

Если реальная чрезвычайная ситуация совпадает с тестом

Голд сказал, что должностные лица будут «очень бдительны» относительно любых реальных чрезвычайных ситуаций, которые могут совпадать с испытанием.

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Если что-нибудь произойдет, тест будет перенесен на 3 декабря. Эта резервная дата указана в объявлении FCC. Власти могут выпустить отдельное оповещение в режиме реального времени с четкими инструкциями, если реальная чрезвычайная ситуация произойдет одновременно. А тесты существуют для того, чтобы люди могли распознать сигнал и отличить официальные указания от слухов.

51-летний Дэн Бонгино, покинувший пост заместителя директора ФБР в январе, призвал американцев запастись едой, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости.

«Покупайте свои вещи сегодня, пожалуйста. Сделайте это для своей семьи. Нет ничего плохого в том, чтобы быть готовым», – подчеркнул он.

Напомним, что американским военным и персоналу на базе Королевских ВВС Лейкенхит, расположенном в Великобритании, приказали срочно пройти в укрытие из-за угрозы с воздуха. Спикер Военно-воздушных сил США подтвердил, что Силы безопасности отреагировали на подозрение в несанкционированной деятельности беспилотников над авиабазой Лейкенхит. По его словам, никто из личного состава не пострадал, а самолеты и инфраструктура объекта остались невредимыми.

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