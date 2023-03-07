В США проверяют навыки украинских пилотов для вероятной учебы на F-16 — CNN

США работают с украинскими пилотами в Соединенных Штатах, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить их управлять истребителями F-16.

Двое украинских пилотов сейчас находятся на военной базе в США, где проверяют свои навыки на авиасимуляторах, чтобы узнать, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными военными самолетами США, включая F-16.

Об этом CNN сообщили три источника, информированные об этом вопросе.

Американский военный чиновник сообщил журналистам, путешествовавшим с министром обороны Ллойдом Остином на Ближний Восток, что украинские пилоты были в Тусоне, штат Аризона, для ознакомления, которое он назвал "обычной деятельностью в рамках нашего диалога между военными из Украины".

"Ознакомительная мера — это, по сути, обсуждение между персоналом ВВС и наблюдение за тем, как действуют ВВС США", — сказал чиновник.

«Эта мера позволяет нам лучше помочь украинским пилотам стать более эффективными пилотами и лучше посоветовать им, как развивать собственные способности. Во время этого мероприятия пилоты не будут управлять никакими платформами, но будут использовать симулятор во время части своего визита».

Чиновник добавил, что «нет никаких обновлений по F-16 для Украины», и нет ближайших планов по увеличению количества украинских пилотов в США.

Хотя нет никаких признаков того, что летная подготовка продолжается, этот шаг свидетельствует о том, что США не полностью закрыли двери для предоставления F-16.

NBC News первым сообщил об оценке украинских пилотов.

Оценка украинских пилотов проводится частью Национальной гвардии Аризоны, которая специализируется на обучении на истребителях F-16, сообщили двое американских чиновников.

162-е истребительное крыло, управляющее истребителями F-16, базируется в международном аэропорту Тусона, и важной частью его миссии является обучение международных экипажей на самолетах четвертого поколения. Согласно вебсайту Wing, оно подготовило пилотов из 25 стран, сейчас эксплуатирующих F-16, и называет себя «лицом ВВС США во всем мире».

Один из чиновников сообщил CNN, что еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для такой же оценки и оценки.

Возможности для передачи F-16: детали

Напомним, что ранее президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине американских истребителей F-16, сказав, что они "сейчас не нужны".

В свою очередь глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Макколл убежден, что F-16 могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент войны.

Между тем, CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не будут блокировать поставки в Украину истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение. Вашингтон якобы не против этого от международных партнёров.

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