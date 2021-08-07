В США пятеро маленьких детей погибли в результате пожара в квартире

В США пятеро маленьких детей погибли в результате пожара в квартире

Мать несколько раз пыталась попасть в здание, чтобы спасти детей.

В американском штате Иллинойс в пятницу, 6 августа, пятеро детей в возрасте до 10 лет погибли в результате пожара в квартире.

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел около трех ночи в городе Ист-Сент-Луис.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли двух детей без признаков жизни в спальне, а еще троих — без сознания на полу кухни. Двоих из них позже объявили мертвыми, пятый ребенок скончался в больнице.

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"Ребята очень тяжело переживают это", — рассказал помощник начальника пожарной охраны Восточного Сент-Луиса Джордж Макклеллан о своих подчиненных.

Правоохранители опознали жертв как 9-летнюю Деонтей Дэвис-младшую; 8-летних близнецов Неве Дуниган и Хэвен Дуниган; Джабари Джонсон, 4 года; и Рой-эль Дуниган, 2 года.

По словам пожарных, мать несколько раз заходила в дом в попытке спасти детей. По предварительным данным, в момент инцидента женщины дома не было. Полиция уточняет, присматривал ли за детьми кто-то из взрослых.

Отмечается, что семья стала жить в новой квартире после того, как пять месяцев назад пожар уничтожил их предыдущий дом в Восточном Сент-Луисе.

Причина пожара выясняется.

Напомним, что в китайской провинции Хэнань в Центре боевых искусств Чженсин произошел крупный пожар, в результате которого погибли 18 человек, а 16 получили травмы. Большинство пострадавших — это дети от 7 до 16 лет.

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