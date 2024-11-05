В США работник избирательного участка рассылал письма с угрозами подрыва

25-летнего Николаса Уимбиша в прокуратуре назвали "скрытым либеральным мошенником на выборах", который отвлекал избирателей в очереди для голосования.

В США арестовали работника избирательного участка штата Джорджия по обвинению в том, что он якобы направил письма с угрозами по поводу подрыва других сотрудников.

Об этом стало известно из заявления федеральной прокуратуры, передает Reuters.

Прокуроры заявили, что 25-летний Николас Уимбиш 16 октября работал на избирательном участке округа Джонс в Грей, штат Джорджия и вступил в словесную перепалку с избирателем.

Правоохранители установили, что на следующий день Уимбиш якобы отправил письмо по адресу суперинтенданта избирательной комиссии округа, которое было составлено так, чтобы казалось, что его написал этот избиратель.

В письме Уимбиша назвали "скрытым либеральным мошенником на выборах", отвлекающим избирателей в очереди для голосования.

Также в письме, которое было подписано "избирателем округа Джонс", было указано, что Уимбиш и другие "должны оглядываться через плечо". Кроме этого, в нем содержалась угроза, что люди "усвоят жестокий урок о воровстве наших выборов!".

Прокуроры заявили, что письмо заканчивалось рукописной запиской: "PS бум игрушка на месте досрочного голосования, сигара горит, будьте в безопасности".

Письмо с угрозами/Скриншот: Федеральная прокуратура

По словам прокуроров, Уимбиш был обвинен в рассылке почтой сообщения о заминировании, передаче ложной информации об угрозе взрыва, рассылке письма с угрозами и предоставлении ложных показаний ФБР.

Выборы президента США

Кандидаты от республиканцев Дональд Трамп и демократов Камала Харрис являются главными соперниками на состоявшихся во вторник 5 ноября президентских выборах в США.

Напомним, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравнялись по рейтингу поддержки в штате Пенсильвании, который является одним из самых главных в предвыборной гонке.

К слову, чиновники Офиса президента Украины Владимира Зеленского "оптимистично настроены" по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Они считают, что Зеленский сможет склонить его на свою сторону.

Все детали здесь: Выборы в США: кто станет следующим президентом – онлайн

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