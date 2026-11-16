В США ракета потерпела аварию после запуска: уничтожены 40 спутников конкурента Starlink

Amazon / © Associated Press

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В воскресенье, 15 ноября, в США потерпела крушение ракета-носитель Vulcan компании United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin. Ракета должна вывести на орбиту 40 спутников широкополосного интернета Amazon Leo.

Об этом сообщает Reuters .

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Ракета стартовала со стартового комплекса №41 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Приблизительно через десять минут после запуска произошла неисправность, в результате которой миссия завершилась неудачей.

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Все 40 спутников, находившихся на борту ракеты, были потеряны.

Это первый неудачный запуск за два десятилетия существования компании United Launch Alliance.

Что известно о причинах аварии ракеты Vulcan

В компании подтвердили, что во время полета ракеты возникла аномалия, по которой она не смогла доставить спутники Amazon на орбиту.

Причины аварии пока неизвестны. В United Launch Alliance отметили, что специалисты еще не успели проанализировать достаточное количество данных, чтобы установить обстоятельства инцидента.

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К расследованию также присоединится компания Blue Origin, поставляющая двигатели BE-4 для ракеты Vulcan.

Это был пятый полет Vulcan с момента ее дебюта 2024 и первый запуск за девять месяцев.

По оценке Reuters, авария может привести к длительному расследованию и приостановке полетов Vulcan на несколько месяцев.

Что означает авария для конкурента Starlink

Неудачный запуск стал серьезным ударом по планам Amazon по развертыванию собственной сети спутникового интернета Leo, конкурирующей со Starlink компании SpaceX Илона Маска.

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До аварии Amazon вывела на орбиту 398 спутников из 3236, необходимых, по оценке компании, для обеспечения глобального покрытия.

Amazon рассчитывала начать предоставление первых услуг спутникового интернета уже в 2026 году.

Однако потеря 40 спутников и возможная приостановка запусков Vulcan могут замедлить реализацию этих планов.

Напомним, что ранее Кит Келлог прокомментировал сообщение о замедлении Starlink на фронте . Он не исключил частную инициативу Илона Маска и объяснил роль правительства США.

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