В США раскритиковали Трампа и заговорили о его конце

Республиканец Борис Пинкус заявил, что первый год каденции Трампа провальный, и его ждет давление со стороны Конгресса и граждан США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Первый год пребывания Дональда Трампа в должности президента не принес ожидаемых результатов для международного сообщества. Несмотря на громкие заявления самого политика о достижении и завершении нескольких военных конфликтов, глобальная ситуация безопасности остается напряженной.

Об этом заявил общественный деятель и глава Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, пишет «24 Канал».

По его словам, разочарование политикой Белого дома испытывают не только иностранные партнеры США, но и значительная часть американского общества. Это может обернуться для Трампа серьезным давлением как со стороны Конгресса, так и граждан.

Пинкус напомнил, что во время предыдущей каденции Трамп демонстрировал активную поддержку Израиля, однако подход администрации существенно изменился.

Именно в этом, по мнению Пинкуса, главная проблема: реальных успехов нет, а год президентства можно считать неудачным.

«Инициативы Трампа не находят поддержки в мире — ни по Гренландии, ни по вопросу Украины. Внутри США эти темы активно обсуждают медиа, формируя все более критическое общественное мнение. В настоящее время уровень поддержки Трампа среди американцев составляет около 36% — это, в основном, его наиболее преданный электорат», — отметил он.

Пинкус не исключил, что вскоре возможны массовые протесты возле Белого дома, которые могут усилиться с участием украинских делегаций, способных донести правду о войне в Украине американцам.

Ранее сообщалось, что социологический опрос в США показал — уровень доверия к Зеленскому существенно выше, чем к Трампу. По данным опроса Gallup, уровень чистой благосклонности к украинскому лидеру составляет 18%, тогда как у Трампа минус 16%.

