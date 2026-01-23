НЛО

Уже в этом году правительство США может обнародовать настоящие доказательства инопланетной активности. К такому шагу американские власти могут побудить показания информированных лиц, политическое давление и обновленные законы.

Об этом пишет Mirror.

Собеседники издания утверждают, что количество военных и сотрудников разведки, готовых дать публичные показания, достигло уровня, при котором сохранение секретности может оказаться невозможным.

Кроме того, Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год требует проведения новых брифингов по инцидентам с НЛО, начиная с 2004 года, и расследования того, не были ли важные материалы чрезмерно засекречены или скрыты от Конгресса.

Главным фактором, который может ускорить обнародование этой информации называют документальный фильм «Эпоха раскрытия информации» (Disclosure), в котором рассказывается о 34 действующих и бывших сотрудниках правительства, армии и разведки США, которые разоблачили многолетнюю операцию по сокрытию информации.

По словам режиссера Дэна Фараха, этот фильм укрепил давнее стремление президента Дональда Трампа рассекретить то, что известно властям о необъяснимых воздушных явлениях.

В упомянутом фильме фигурирует госсекретарь Марко Рубио, который сообщил о «неоднократных случаях, когда что-то действовало в воздушном пространстве над закрытыми ядерными объектами». Политик также утверждал, что президенты «действовали, исходя из необходимости знать» о подобных инцидентах.

Бывший аналитик Банка Англии Хелен Маккоу предостерегла от непредсказуемых последствий от обнародования этой информации.

«Правительство Соединенных Штатов, похоже, находится на полпути к рассекречиванию и раскрытию информации о существовании технологически развитого нечеловеческого разума, ответственного за неизвестные аномальные явления. Возможно, нам придется признать существование силы или разума, который превосходит любое правительство», — подчеркнула она.

Маккоу не исключает, что раскрытие данных об НЛО может стать причиной онтологического шока, то есть глубокого потрясения, вызванного внезапным крахом привычных представлений о реальности, идентичности или устройстве мира.

Напомним, в пустыне Невада вблизи сверхсекретной Зоны 51 зафиксировали появление загадочного треугольного объекта, похожего по форме на треугольные чипсы Dorito. Одновременно с этим радиосканеры перехватили странные шифрованные коды военных о «пиве и снеках».