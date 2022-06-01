В США рассказали, как далеко ракетные системы HIMARS будут бить по оккупантам в Украине

В США рассказали, как далеко ракетные системы HIMARS будут бить по оккупантам в Украине

В администрации США подтвердили, что Соединенные Штаты предоставят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS.

По словам чиновников, HIMARS будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстоянии около 80 километров.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что это значительно меньше максимальной дальности действия систем, которая составляет около 300 километров, но гораздо больше, чем все, что было направлено Украине до сих пор. Например, гаубицы M777, которые США послали Украине в прошлом месяце, показали значительное увеличение дальности и мощности по сравнению с предыдущими системами, но даже достигли они дальности около 25 километров.

Новый пакет безопасности, который обещают официально объявить 1 июня, также будет включать радары воздушного наблюдения, дополнительное противотанковое оружие Javelin, противоброневое вооружение, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактическую технику и запчасти для помощи украинцам.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойное вооружение нужны стране для защиты своих территорий, на которые цинично напала РФ и варварски уничтожает их, а не для атаки по российским регионам.

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