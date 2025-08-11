ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

В США рассказали, когда откажутся от политики введения пошлин

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что пошлины на импорт могут уменьшиться, если у страны улучшится торговый баланс.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

Пошлины США на импорт из других стран могут уменьшиться, если торговый дисбаланс улучшится.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент сказал в интервью Nikkei.

«Со временем пошлины должны стать кубиком тающего льда. Если производство вернется в США, нам придется меньше импортировать. Таким образом, мы восстановим баланс», — отметил он.

Бессент также затронул тему переговоров со странами, которые еще не заключили торговых соглашений с Вашингтоном. По его мнению, переговоры могут завершиться до конца октября.

Издание отмечает, что переговоры с Китаем имеют для США первостепенное значение.

Министр признал, что работать с Китаем сложно.

«У этой страны нерыночная экономика. Мы считаем, что большая часть продукции производится ниже себестоимости. Это программа создания рабочих мест. У них есть цели по трудоустройству, есть цели по производству, а не по рентабельности», — объяснил Бессент.

Он подчеркнул, что тарифная политика — это инструмент увеличения налоговых поступлений и защиты американской промышленности.

Министр добавил, что президент США Дональд Трамп также использует тарифы как элемент внешнеполитических переговоров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий дополнительную 25% пошлину на товары из Индии.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из Казахстана.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie