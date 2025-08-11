- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
В США рассказали, когда откажутся от политики введения пошлин
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что пошлины на импорт могут уменьшиться, если у страны улучшится торговый баланс.
Пошлины США на импорт из других стран могут уменьшиться, если торговый дисбаланс улучшится.
Об этом министр финансов США Скотт Бессент сказал в интервью Nikkei.
«Со временем пошлины должны стать кубиком тающего льда. Если производство вернется в США, нам придется меньше импортировать. Таким образом, мы восстановим баланс», — отметил он.
Бессент также затронул тему переговоров со странами, которые еще не заключили торговых соглашений с Вашингтоном. По его мнению, переговоры могут завершиться до конца октября.
Издание отмечает, что переговоры с Китаем имеют для США первостепенное значение.
Министр признал, что работать с Китаем сложно.
«У этой страны нерыночная экономика. Мы считаем, что большая часть продукции производится ниже себестоимости. Это программа создания рабочих мест. У них есть цели по трудоустройству, есть цели по производству, а не по рентабельности», — объяснил Бессент.
Он подчеркнул, что тарифная политика — это инструмент увеличения налоговых поступлений и защиты американской промышленности.
Министр добавил, что президент США Дональд Трамп также использует тарифы как элемент внешнеполитических переговоров.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий дополнительную 25% пошлину на товары из Индии.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из Казахстана.