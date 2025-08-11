В США рассказали, когда откажутся от политики введения пошлин

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Пошлины США на импорт из других стран могут уменьшиться, если торговый дисбаланс улучшится.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент сказал в интервью Nikkei.

«Со временем пошлины должны стать кубиком тающего льда. Если производство вернется в США, нам придется меньше импортировать. Таким образом, мы восстановим баланс», — отметил он.

Реклама

Бессент также затронул тему переговоров со странами, которые еще не заключили торговых соглашений с Вашингтоном. По его мнению, переговоры могут завершиться до конца октября.

Издание отмечает, что переговоры с Китаем имеют для США первостепенное значение.

Министр признал, что работать с Китаем сложно.

«У этой страны нерыночная экономика. Мы считаем, что большая часть продукции производится ниже себестоимости. Это программа создания рабочих мест. У них есть цели по трудоустройству, есть цели по производству, а не по рентабельности», — объяснил Бессент.

Реклама

Он подчеркнул, что тарифная политика — это инструмент увеличения налоговых поступлений и защиты американской промышленности.

Министр добавил, что президент США Дональд Трамп также использует тарифы как элемент внешнеполитических переговоров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий дополнительную 25% пошлину на товары из Индии.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из Казахстана.