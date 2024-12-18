В США рассказали, на сколько хватит Украине помощи от администрации Байдена

Информации о том, какая сумма осталась в распоряжении правительства по масштабному пакету военной помощи Украине – нет.

В Соединенных Штатах Америки считают, что тот объем военной помощи, которую оказывает администрация президента США Джо Байдена, должен обеспечить потребности Украины до конца 2025 года.

Об этом сообщил 17 декабря на прессбрифинге спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", – отметил представитель.

Относительно конкретики о проценте уже оказанной военной помощи и того, что еще осталось передать, Миллер посоветовал обратиться в Министерство обороны США.

"Что касается того, сколько из этого уже вывезено и сколько осталось, то это, очевидно, сокращение численности Пентагона или его запасов. Я бы направил вас к ним, чтобы ответить на этот вопрос", – подытожил дипломат.

Напомним, Соединенные Штаты Америки сейчас не имеют подтверждений по поводу переброски новых подразделений из Северной Кореи в Россию, однако не исключают такой возможности.

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