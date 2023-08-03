В США рассказали, применят ли 5 статью НАТО из-за белорусских вертолетов в Польше

В Вашингтоне надеются, что все страны будут уважать воздушное пространство других государств.

В настоящее время в НАТО не обсуждается возможное применение 5 статьи Альянса из-за инцидента с белорусскими вертолетами, залетевшими на территорию Польши.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что в Вашингтоне надеются, что все страны будут уважать воздушное пространство других государств. В этом контексте Соединенные Штаты будут серьезно относиться к безопасности в зоне НАТО.

Спикер Госдепартамента заявил, что его страна пока четко не определила, был ли инцидент с белорусскими вертолетами умышленной провокацией, пока оценок ждут от властей Польши.

"Я не собираюсь предварять какие-либо заявления, которые могут быть сделаны нами или любой другой страной НАТО. Существует процесс, в рамках которого страны НАТО могут применить статью 5. На данном этапе мы этого не делали", — подчеркнул Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на то, что белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны. Ведомство вызвало белорусского дипломата из — за инцидента.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Беларуси боевики группировки "Вагнер" ведут активные строительные работы, в частности, возводят укрепления на территории полигона "Репище" близ Осиповичей Могилевской области Беларуси.

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