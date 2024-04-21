В США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Украину — СМИ

Дополнительные сотрудники будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США предоставляет Украине.

В США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве, поскольку РФ "набирает обороты" в войне.

Об этом пишет Politico.

Спикер Пентагона Пэт Райдер сказал, что советники не будут выполнять боевые обязанности, а скорее будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных.

" В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в соответствии с изменениями условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) в посольстве ", – сказал Райдер.

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В то же время Райдер отказался обсуждать конкретное количество персонала "из соображений оперативной безопасности и защиты сил".

Также издание пишет, что дополнительные сотрудники будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США предоставляет Украине, утверждают четыре осведомленных источника издания.

Кроме того, новый персонал будет помогать украинским военным по обслуживанию вооружения.

Напомним, палата представителей США (одна из палат Конгресса, где большинство у республиканцев) после более чем полугодового блокирования военной и финансовой помощи Украине наконец-то одобрила столь нужный Киеву законодательный пакет на более чем 60 миллиардов долларов.

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