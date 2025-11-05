В США разбился грузовой самолет UPS вблизи аэропорта Луисвилла: есть погибшие

Катастрофа самолета в США

У международного аэропорта Louisville Muhammad Ali в США произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета UPS. Инцидент произошел во время взлета воздушного судна во вторник вечером по местному времени.

Как сообщает ABC News , на борту находились члены экипажа. Предварительно несколько человек погибли. Число пострадавших уточняется, спасатели работают на месте.

Из-за аварии и угрозы распространения дыма власти объявили режим shelter-in-place — жителей призвали оставаться в помещениях с закрытыми окнами. Первоначально ограничение действовало в радиусе 5 миль от места падения, затем — в более широкой зоне к северу от аэропорта до реки Огайо.

На месте аварии возник пожар, обломки самолета разбросаны на большой площади. Полиция просит не подходить к району происшествия.

Причины крушения устанавливают. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование. Представители UPS заявили, что сотрудничают с расследователями и выразили соболезнования семьям погибших.

