В США разбился вертолет с журналистами: есть погибшие

Вертолет / © Associated Press

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В Лос-Анджелесе, США, 16 сентября разбился вертолет, освещавший ДТП с участием городского автобуса. В результате аварии погибли три человека — двое находились на борту воздушного судна, еще один человек был на земле.

Об этом сообщает NBC News.

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Что известно об авиатроще

Авария произошла вечером 15 сентября в районе Чатсворт в долине Сан-Фернандо. Вертолет упал на парковку возле комплекса складских помещений и после падения загорелся.

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Воздушное судно использовала компания Angel City Air для съемок для телеканалов NBC Los Angeles и Telemundo 52. На борту находились фотожурналистка Элиана Морено и пилот Джордж Марциниу – оба погибли.

Еще один человек, находившийся на земле в момент падения вертолета, также погиб. Двух пострадавших доставили в больницу, информации об их состоянии пока нет.

Вертолет находился в районе из-за другого ДТП, которое произошло раньше в тот же вечер. Около 17:03 автобус Los Angeles Metro столкнулся с легковым автомобилем на Нордхофф-стрит. В результате этой аварии погибли два человека, еще несколько получили травмы.

По данным пожарной службы, после падения вертолета огонь опрокинулся на припаркованные рядом автомобили. На место оперативно прибыли пожарные и полицейские.

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Причины катастрофы устанавливают. К расследованию привлекут Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

В NBC Los Angeles и Telemundo 52 выразили соболезнования семьям и коллегам погибших. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала событие «мучительным вечером для города».

Как мы писали, в Техасе разбился ударный военный вертолет AH-64 Apache, погибли два пилота. После падения воздушного судна вспыхнул пожар, охвативший около 40 гектаров. Из-за возгорания власти эвакуировали людей с прилегающей территории. Вертолет принадлежал подразделению, базирующемуся в Форт-Худе, а причины катастрофы устанавливаются.

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