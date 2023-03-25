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В США раздался взрыв на шоколадной фабрике – есть жертвы и пропавшие без вести (видео)

В США раздался взрыв на шоколадной фабрике – есть жертвы и пропавшие без вести (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
629
Время на прочтение
1 мин
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В США раздался взрыв на шоколадной фабрике – есть жертвы и пропавшие без вести (видео)

Инцидент привел к разрушению фабрики и повреждению соседнего здания.

В американском штате Пенсильвания, в пятницу вечером, 24 марта, произошел взрыв на шоколадной фабрике – погибли два человека, девять пропали без вести, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает AP.

Взрыв произошел около 17:00, разрушено одно здание и повреждено соседнее с квартирами. Причина взрыва расследуется, заявили в полиции.

Как сообщается, восемь человек были доставлены в больницу. Двое из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

На сайте компании отмечено, что она производит "шоколадные новинки" с 1948 года, и сейчас в штаб-квартире в Вест-Рединге работает 850 сотрудников.

Напомним, из-за сильного ветра огромное судно перевернулось в гавани – 25 пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
629
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