В США раздался взрыв на шоколадной фабрике – есть жертвы и пропавшие без вести (видео)

В американском штате Пенсильвания, в пятницу вечером, 24 марта, произошел взрыв на шоколадной фабрике – погибли два человека, девять пропали без вести, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает AP.

Взрыв произошел около 17:00, разрушено одно здание и повреждено соседнее с квартирами. Причина взрыва расследуется, заявили в полиции.

Massive explosion на химической растительности в Техасе и другой explosion на chocolate factory в Pennsylvania. Both reported in the last hour. pic.twitter.com/sLVxwTnEqC — KentuckyPigFarmer (@KYPigFarm) 25 марта, 2023

Как сообщается, восемь человек были доставлены в больницу. Двое из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

На сайте компании отмечено, что она производит "шоколадные новинки" с 1948 года, и сейчас в штаб-квартире в Вест-Рединге работает 850 сотрудников.

Напомним, из-за сильного ветра огромное судно перевернулось в гавани – 25 пострадавших.

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