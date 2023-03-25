В США раздался взрыв на шоколадной фабрике – есть жертвы и пропавшие без вести (видео)

Инцидент привел к разрушению фабрики и повреждению соседнего здания.
В американском штате Пенсильвания, в пятницу вечером, 24 марта, произошел взрыв на шоколадной фабрике – погибли два человека, девять пропали без вести, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает AP.
Взрыв произошел около 17:00, разрушено одно здание и повреждено соседнее с квартирами. Причина взрыва расследуется, заявили в полиции.
Massive explosion на химической растительности в Техасе и другой explosion на chocolate factory в Pennsylvania. Both reported in the last hour. pic.twitter.com/sLVxwTnEqC— KentuckyPigFarmer (@KYPigFarm) 25 марта, 2023
Как сообщается, восемь человек были доставлены в больницу. Двое из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
На сайте компании отмечено, что она производит "шоколадные новинки" с 1948 года, и сейчас в штаб-квартире в Вест-Рединге работает 850 сотрудников.
Напомним, из-за сильного ветра огромное судно перевернулось в гавани – 25 пострадавших.
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