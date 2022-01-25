В США разработали новый пакет санкций против России, направленный на ограничение экспорта сырья и оружия

В США разработали новый пакет санкций против России, направленный на ограничение экспорта сырья и оружия

Россия является крупнейшим в мире поставщиком сырья, поэтому новые санкции принесут ей "серьезные экономические последствия".

США готовят новый пакет санкции против Российской Федерации, если она отважится вторгнуться на территорию Украины. Финансовые ограничения будут направлены на ограничение экспорта российского сырья и вооруженный экспорт.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на информацию, которую госсекретарь США Энтони Блинкен предоставил во время визита в Берлин.

Как пишет издание, санкции во время визита в Германию разработал глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс.

Согласно новому пакету санкций, хотят:

перекрыть российские торговые пути по всему миру;

заблокировать поставки сырья из России;

резко сократить персонал российских посольств в западных странах.

Отмечается, так как Россия является крупнейшим в мире поставщиком сырья, США и Запад хотят нанести РФ "серьезные экономические последствия". В частности, сообщается, от этих ограничений экономические убытки для России составят до 50 миллиардов долларов.

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины. В списке – чиновники, силовики и кремлевские пропагандисты. В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, журналист Владимир Соловьев.

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