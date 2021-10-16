В США разрешили применение бустерной дозы Johnson & Johnson: детали

В США однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson от коронавируса получили около 15 млн человек.

В США комитет по вакцинам Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил применение дополнительной дозы вакцины компании Johnson & Johnson's против коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Члены комитета поддержали это решение единогласно.

Бустерную дозу вакцины рекомендовали применять для граждан с 18 лет и при это не ранее, чем два месяца после прививки этой однокомпонентной вакциной. Теперь комитет решат, следует ли утверждать эту рекомендацию.

Ранее американская компания Johnson & Johnson's подала запрос для одобрения использования дополнительной дозы разработанной ею вакцины от коронавируса COVID-19 в начале октября 2021 года.

При этом в США однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson от коронавируса получили около 15 млн человек.

Ранее комитет одобрил введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.

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