В США разрешили применение бустерной дозы Johnson & Johnson: детали

В США однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson от коронавируса получили около 15 млн человек.
В США комитет по вакцинам Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил применение дополнительной дозы вакцины компании Johnson & Johnson's против коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
Члены комитета поддержали это решение единогласно.
Бустерную дозу вакцины рекомендовали применять для граждан с 18 лет и при это не ранее, чем два месяца после прививки этой однокомпонентной вакциной. Теперь комитет решат, следует ли утверждать эту рекомендацию.
Ранее американская компания Johnson & Johnson's подала запрос для одобрения использования дополнительной дозы разработанной ею вакцины от коронавируса COVID-19 в начале октября 2021 года.
При этом в США однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson от коронавируса получили около 15 млн человек.
Ранее комитет одобрил введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.
Читайте также:
- Дания одобрила бустерную дозу привитым вакциной Johnson & Johnson
- Третий дозе быть: в США начали делать бустерные прививки Pfizer против коронавируса
- В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca: кому будут делать бустерные прививки