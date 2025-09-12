В США разъяренный студент устроил стрельбу

Полиция на месте преступления / © Associated Press

В Военно-морской академии США произошла стрельба, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Fox News.

Известно, что в общежитии академии в городе Аннаполис (штат Мэриленд) вооруженный мужчина открыл огонь. По предварительным данным, нападающий — разъяренный из-за отчисления студент, пришедший мстить с ружьем.

В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Следователи работают над установлением мотива и обстоятельств инцидента.

Напомним, в США по меньшей мере трое несовершеннолетних получили огнестрельные ранения. Это произошло в результате стрельбы в Evergreen High School в городе Эвергин.