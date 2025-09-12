- Дата публикации
В США разъяренный студент устроил стрельбу
Нападающий открыл огонь в общежитии. Полиция выясняет все мотивы стрельбы.
В Военно-морской академии США произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает Fox News.
Известно, что в общежитии академии в городе Аннаполис (штат Мэриленд) вооруженный мужчина открыл огонь. По предварительным данным, нападающий — разъяренный из-за отчисления студент, пришедший мстить с ружьем.
В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Следователи работают над установлением мотива и обстоятельств инцидента.
Напомним, в США по меньшей мере трое несовершеннолетних получили огнестрельные ранения. Это произошло в результате стрельбы в Evergreen High School в городе Эвергин.