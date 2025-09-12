ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

В США разъяренный студент устроил стрельбу

Нападающий открыл огонь в общежитии. Полиция выясняет все мотивы стрельбы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция на месте преступления

Полиция на месте преступления / © Associated Press

В Военно-морской академии США произошла стрельба, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Fox News.

Известно, что в общежитии академии в городе Аннаполис (штат Мэриленд) вооруженный мужчина открыл огонь. По предварительным данным, нападающий — разъяренный из-за отчисления студент, пришедший мстить с ружьем.

В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Следователи работают над установлением мотива и обстоятельств инцидента.

Напомним, в США по меньшей мере трое несовершеннолетних получили огнестрельные ранения. Это произошло в результате стрельбы в Evergreen High School в городе Эвергин.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie