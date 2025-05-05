В США раскрыто дело об исчезновении женщины / © Associated Press

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В США раскрыто одно из самых длинных дел об исчезновении без вести женщины. Через 62 года после исчезновения полиция обнаружила живой Одри Бакеберг, которая оставила мужа и детей.

Об этом сообщает The Guardian.

История началась 7 июля 1962 года, когда 20-летняя Одри Бакеберг покинула свой дом в городе Ридсбург, штат Висконсин.

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Она сказала семье, что идет на работу за деньгами, однако вместо этого отправилась в путешествие автостопом в сопровождении 14-летней няни своих детей.

Когда Бакеберг уехала от дома на 650 км, няня испугалась и вернулась домой. Одри отказалась ехать обратно. В последний раз ее видели на автобусной остановке.

Одри вышла замуж в 15 лет. Ее брак с Рональдом Бакебергом был несчастливым. Незадолго до исчезновения женщина подала заявление в полицию на мужа, в котором утверждала, что тот ее избивал и угрожал убить.

Следователи не нашли никаких зацепок, чтобы найти пропавшую.

Впоследствии исчезновение Одри Бакеберг стало большой загадкой для полиции.

Дело неоднократно пересматривали и наконец закрыли. В начале 2024 года местный детектив Исаак Гансон пересматривал нераскрытые дела округа и наткнулся на дело Бакеберг. Он опросил родственников и друзей, а затем решил попробовать новый подход.

Гансон обнаружил учетную запись родственницы пропавшей на сайте для генеалогических исследований через ДНК. Через записи о населении и документах он вышел на адрес, где могла проживать женщина. Он получил номер квартиры и передал его местному шерифу. Гансон рассказал, что через 10 минут после этого раздался звонок от Одри Бакеберг и он разговаривал с ней 45 минут. Женщина оказалась жива и здорова, она прожила большую часть жизни под другим именем.

Как отметил детектив, 82-летняя Одри не жалела о своем выборе.

«Дальнейшее расследование показало, что исчезновение госпожи Бакеберг произошло по ее собственному желанию, а не в результате какой-либо преступной деятельности или нечестной игры», — заявили в офисе шерифа.

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