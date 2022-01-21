В США решают вопрос эвакуации членов семей американских дипломатов из Украины – Bloomberg

К такому шагу подталкивает рост напряжения на украинской границе с Россией.

Соединенные Штаты рассматривают целесообразность эвакуации членов семей дипломатов и вспомогательного персонала из американского посольства в Киеве из-за угрожающей ситуации на границе Украины с Россией, где собралось более 100 тысяч российских военнослужащих.

Об этом в пятницу, 21 января, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на лиц, не желающих быть названными до объявления этого решения.

По словам источников, эвакуация американских граждан может быть объявлена в течение ближайших дней. Однако такое решение не будет означать уверенности США во вторжении российских войск, а лишь разумным шагом на фоне роста напряжения.

Согласно плану, приказ вернуться домой могут получить члены семей дипломатов и вспомогательный персонал.

Представители Госдепа отказались от комментариев изданию на этот счет.

Напомним, в пятницу, 21 января, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, каким образом РФ может убедить мировое сообщество в отсутствии намерений совершить вторжение в Украину.

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