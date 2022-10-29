В США республиканцы выступают против идеи демократов финансировать Украину за счет арестованных активов РФ - WP

В Соединенных Штатах Америки демократическая партия предлагает финансировать Украину за счет арестованных активов агрессора Российской Федерации. Впрочем, группа республиканцев в Палате представителей и Сенате выступает против.

Об этом сообщает The Washington Post.

Представитель демократов, имя которого не называет издание, называет недобросовестным такие действия республиканцев.

"Это недобросовестно, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны России. Это положение было принято как часть NDAA Палаты представителей и не должно подвергаться нападениям со стороны правых или быть исключенным из окончательного законопроекта", – возмутился он.

Демократы предлагают, чтобы с помощью Закона о разрешении на национальную оборону Министерству юстиции разрешалось передавать яхты и другие активы на миллионы долларов от российских олигархов.

В свою очередь, WP пишет, что республиканцы выступили против положения в отчете конференции Закона о национальной обороне. Мол, это положение вроде бы не было полностью проверено соответствующими комитетами.

Демократы считают, что изъятие этого положения из пакета стоимостью почти 840 миллиардов долларов подрывает способность администрации президента Джо Байдена оказывать помощь экономике Украины, "вливающей ресурсы в восьмимесячный конфликт".

Кстати, спор возникает на фоне вопросов будущей поддержки республиканцами военных усилий Украины. Республиканцы во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом из Кентукки пообещали продолжать одобрять миллиарды долларов США на безопасность и бюджетную помощь Украине. В то же время лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти из Республики Калифорния призвал прекратить написание "чистого чека" на войну.

Как сообщалось, Минобороны США объявило 28 октября о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 275 млн долларов. Так, в новый пакет военной помощи вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенна спутниковой связи (речь не о Starlink) и прочее.

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