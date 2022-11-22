В США родились близнецы из замороженных 30 лет назад эмбрионов

Эмбрионы были заморожены, когда новоиспеченному папе самому было всего 5 лет.

В последний день октября в американском штате Теннеси появились на свет близнецы из эмбрионов, замороженных более 30 лет назад

Об этом пишет CNN.

Эмбрионы были заморожены 22 апреля 1992 года. Они хранились в жидком азоте при температуре -128°С.

Сначала эмбрионы были созданы для анонимной супружеской пары еще в 1990-е годы, после чего супруги пожертвовали оставшиеся эмбрионы Национальному центру донорства, надеясь, что однажды другая семья сможет ими воспользоваться.

Новорожденные близнецы Лидия Энн и Тимоти Рональд Риджвэй, вероятно, установили новый рекорд.

Предыдущей рекордсменкой была Молли Гибсон, родившаяся в 2020 году из эмбриона, замороженного почти 27 лет. Молли побила рекорд своей сестры Эммы, родившейся из эмбриона, который был заморожен в течение 24 лет.

У счастливых родителей Филиппа и Рейчел Риджвей есть еще четверо детей от двух до восьми лет, зачатые естественным путем. Однако Филипп и Рэйчел решили, что "усыновят" три донорских эмбриона. Две пересадки прошли успешно и на свет появились близнецы.

"Мне было 5 лет, когда Бог дал жизнь Лидии и Тимоти, и с тех пор он сохраняет эту жизнь. В ннекотором смысле они наши старшие дети, хотя и самые маленькие", — сказал Риджвей.

"Усыновление" эмбрионов

Медицинское название процесса, по которому прошли Риджвеи, — донорство эмбрионов. Генетически близнецы могут быть и не связанными с родителями.

Использование донорских эмбрионов в США не подпадает под категорию традиционного усыновления детей и никак не регулируется законами.

"Применение термина "усыновление" к эмбрионам неточно, вводит в заблуждение и может стать обременительным для реципиентов, поэтому его следует избегать", — объясняет Американское общество репродуктивной медицины.

Напомним, что первый ребенок "из пробирки" родился в 1978 году. По разным оценкам, до сих пор благодаря использованию новейших репродуктивных технологий в мире родилось более 10 миллионов детей.

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