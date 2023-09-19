В США россиянин занимался закупкой для РФ товаров двойного назначения: его арестовали

Россиянин закупал товары, которые в дальнейшем использовались в военной сфере.

В Соединенных Штатах был арестован 51-летний гражданин России Максим Марченко, обвиняемый в сговоре с целью мошенничества и преступлениях связанных с контрабандой и отмыванием средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции США.

В сообщении указывается, что россиянин использовал сеть подставных компаний в качестве части контрабандной сети, которая использовалась для незаконной доставки в Россию. Американские технологии двойного назначения с военным применением.

В Минюсте США заявили, что гражданин РФ принимал участие в незаконных закупках поставляемой в Россию микроэлектроники военного класса.

В отделе национальной безопасности Минюста заявили, что арест россиянина еще раз подкрепляет обязательства США противостоять российской агрессии в Украине, а также предотвращать незаконный экспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия на фронте зимой столкнется с проблемой снабжения своих войск всем необходимым.

Кроме того, ранее мы информировали, что Россия покупает и ввозит через Казахстан беспилотники и микросхемы для ракет.

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