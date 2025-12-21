В США рыбак поймал окуня, который может побить мировой рекорд

Рыбалка / © Associated Press

В США в прибрежных водах северной Калифорнии зафиксирован вероятный мировой рекорд. 26-летний Брендан Уолш выловил оранжевого морского окуня (Canary rockfish) весом более 4,6 килограмма, что превышает показатели, которые держались десятилетиями.

Об этом пишет издание Associated Press.

Рыбалка в округе Мендосино начиналась как обычный выход в море. Брендан Уолш вместе с отцом уже собирались возвращаться в порт из-за непогоды и холодного дождя. Однако в последний момент они решили проверить одну из глубоководных точек неподалеку от Альбиона. Именно там на крючок попал экземпляр, который сам рыбак назвал «невероятной случайностью».

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), этот вид рыб обычно весит около 1,4 кг. Редкие особи достигают 4,5 кг. Улов Волша официально взвесил 4,65 кг (10,25 фунта).

Длина рыбы: 68 сантиметров.

Предыдущий рекорд штата: 4,08 кг (установлен в ноябре прошлого года).

Действующий мировой рекорд: 4,53 кг (зафиксирован IGFA в 1986 году).

Процедура верификации рекорда уже начата. Представители Департамента рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии осмотрели улов и подписали необходимые бумаги для подтверждения вида. Также подана заявка в Международную ассоциацию игрового рыболовства (IGFA) во Флориде для обновления мирового рейтинга.

По словам Волша, успех стал результатом сочетания опыта и чистой удачи, ведь обычно рыба такого вида в этих водах значительно меньше и более истощена.

Пока бюрократические механизмы прорабатывают заявку на рекорд, семья рыбака уже отпраздновала событие. Мать Брендана приготовила гигантского окуня на ужин, обжарив его в сливочном масле с чесноком. Рыбак отметил, что вкусовые качества потенциального «чемпиона» оказались на высоте.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше рыбаки установили новый мировой рекорд, поймав гигантского сома длиной 2 м 92 см.