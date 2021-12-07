В США сантехник нашел в стене церкви тысячи пакетов с деньгами

В США сантехник нашел в стене церкви тысячи пакетов с деньгами

В 2014 году в церкви произошла кража.

В американском городе Хьюстон, штат Техас, сантехник нашел в церковной стене тысячи пакетов с деньгами.

Об этом сообщает KPRC-TV.

Инцидент произошел в евангельской церкви Лейквуд — одном из самых больших религиозных учреждений в мире, которое посещают более 50 тысяч человек в неделю.

В 2014 году в церкви произошла кража, после которой исчезли около 200 тысяч долларов наличными и 400 тысяч долларов в виде чеков. Хотя за информацию о похитителях объявили награду, составившую 25 тысяч долларов, преступление до сих пор не раскрыто.

В ноябре 2021 года во время ремонта в стене одного из туалетов церкви было обнаружено около трех тысяч пакетов с деньгами и чеками.

"Я убрал теплоизоляцию и из-под нее выпало примерно 500 пакетов", — рассказал сантехник в эфире радиостанции 100.3 The Bull.

Как деньги оказались в туалете и связана ли находка с кражей, произошедшей семь лет назад, пока не установлено.

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Ранее стало известно, что Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC) ошибочно перечислило на счет женщины Хелен Питерс 775 тысяч фунтов стерлингов.

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