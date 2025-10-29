В США сбежали лабораторные обезьяны, которые были инфицированы опасными вирусами

Обезьяна

Реклама

В штате Миссисипи США грузовик, перевозивший подопытных обезьян, попал в аварию. После ДТП часть животных сбежала.

Об этом сообщил Департамент шерифа округа Джеспер в Facebook

По данным местной полиции, обезьяны представляют потенциальную угрозу для здоровья людей и могут быть агрессивными. Это были макаки-резусы весом около 18 кг. Для работы с ними необходимы средства индивидуальной защиты, поскольку университетские обезьяны являются носителями гепатита С, герпеса и COVID-19.

Реклама

Позже в самом университете опровергли эту информацию. Помощник вице-президента по вопросам новостей и связей со СМИ Майк Стрекер отметил Mississippi Free Press:

«Мы предоставляем животных для исследований другим. Новости о том, что они были инфицированы COVID, герпесом и т.д., были ложными».

Обезьяны используются в научных экспериментах из-за генетического сходства с людьми, что позволяет тестировать различные методы лечения и исследовать заболевания. Университет 29 октября отправит команду для забора животных, которые остались в клетках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США в исследовательском центре умерла 44-летняя бонобо Канзи, которая поражала умением передавать идеи через символы и использовать инструменты.