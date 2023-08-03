В США уверяют, что ударили по важнейшей "дойной корове" Кремля: о чем идет речь

Соединенные Штаты уверены, что ограничение цен на российскую нефть, установленное "Большой семеркой", способствует сокращению доходов Москвы и стабилизации энергетических рынков. И это, несмотря на недавний рост цен.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по экономической политике Эрик Ван Ностранд, сообщает Reuters.

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По словам Ностранда, ограничение цен является успешной частью режима многосторонних санкций, введенных против России из-за ее вторжения в Украину. Он добавил, что Вашингтон и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить любое уклонения.

"Наш подход нанес удар по важнейшей "дойной корове" Кремля. До войны доходы от нефти составляли около трети всего российского бюджета, но в 2023 году эта цифра упала до 25%", – подчеркнул Эрик Ван Ностранд.

Согласно российским данным, доходы федерального правительства от продажи нефти в первой половине 2023 года были почти на 50% ниже, чем годом ранее, а российская нефть торгуется со значительной скидкой по нефти марки Brent.

Кроме того, российские официальные лица также жаловались на влияние ограничения цен, и Кремль был вынужден рассмотреть вопрос повышения налогов для экспортеров нефти для увеличения доходов, что может усугубить долгосрочные перспективы его нефтяной отрасли.

Напомним, Евросоюз и "Большая Семка" ввели "потолок" цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить или совершать какие-либо другие операции с российской нефтью, проданной дороже, флот G7, Евросоюза и Австралии, которая тоже присоединилась к договоренности, не станет.

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