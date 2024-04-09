В США сделали новое предложение о прекращении войны в Секторе Газа — WSJ

Предложение, в частности, требует от ХАМАСа предоставить список 40 заложников, которых он освободит, включая пять женщин-солдат.

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс выдвинул новое предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По его плану, ХАМАС освободит 40 из более 100 пленников, до сих пор удерживаемых в Газе, в обмен на освобождение из израильских тюрем 900 палестинских заключенных, в том числе 100 осужденных по обвинению в терроризме, в течение шестинедельного прекращения.

В США также выдвинули предложение разрешить мирным палестинцам без ограничений возвращаться в северную часть Газы с юга.

"Израиль не хотел разрешать это, опасаясь, что боевики ХАМАС смешаются с гражданским населением и вернутся в районы, которые, по словам Израиля, уже очищены. Ранее израильские переговорщики предлагали разрешить 60 тысячам палестинцев вернуться туда ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Вашингтоне заявили, что Армия обороны Израиля выводит свои войска с юга Сектора Газа для проведения переоснащения личного состава и отдыха.

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