В США сделали первый шаг к изъятию имущества российских олигархов в пользу Украины

В США сделали первый шаг к изъятию имущества российских олигархов в пользу Украины

В Конгрессе проголосовали за законопроект, предусматривающий направление в помощь Украине конфискованных активов подсанкционных лиц РФ.

Палата представителей Конгресса США в среду, 27 апреля, приняла законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных лиц активы должны направляться на восстановление Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что за законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц, проголосовало 417 конгрессменов США.

“Он [законопроект] предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу включая военную помощь”, — сообщил Ермак.

Для вступления в силу этот законопроект должен быть принят Сенатом и подписан Президентом США.

"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины", — подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, накануне генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил в Сенате, что администрация обратится в Конгресс с просьбой о расширении полномочий по конфискации и ликвидации российской собственности.

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