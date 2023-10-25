В США сделали заявление о прекращении огня в Секторе Газа

В Соединенных Штатах Америки считают, что полное прекращение огня в секторе Газа только помогло боевикам ХАМАС.

Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "ЕП".

"Мы считаем, что прекращение огня сейчас пойдет на пользу только ХАМАСу", — отметил он.

По словам Кирби заметил, Вашингтон хочет видеть "все меры по защите гражданского населения". Именно поэтому, заметил он, следует рассмотреть возможность приостановить боевые действия.

Представитель Белого дома отмечает: меры по защите мирного населения и паузы в операции – это не то же, что прекращение полно огня.

Напомним, ранее в США заявили, что Израиль будет сам решать, как проводить операцию в Газе. Вашингтон не может прогнозировать ход военных операций армии Израиля, подчеркнул Джон Кирби.

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