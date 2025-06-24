В США сделали заявление о способности Ирана создать ядерное оружие

США. / © Associated Press

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Иран утратил способность создавать ядерное оружие. Произошло это после недавних авиаударов американских военных

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщают CNN и The Guardian.

"Иран был очень близок к владению ядерным оружием. Теперь Иран не способен его создать с тем оборудованием, которое у него было, потому что мы его уничтожили", - подчеркнул американский чиновник.

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CNN отмечает, что Вэнс избежал прямого ответа на вопрос о том, известно ли администрации президента Дональда Трампа, где хранится иранский высокообогащенный уран. По его словам, "это не является критическим вопросом". Ведь, добавил Вэнс, "уран похоронен".

В свою очередь, иностранные медиа подчеркивают: несмотря на заявления Трампа о полном уничтожении ключевых ядерных объектов, некоторые из них, в том числе один из трех, вероятно, не были поражены самым мощным оружием США. Это подвергает сомнению полную эффективность операции.

Целью удара, говорит вице-президент США, было уничтожение иранской способности обогащать уран и сделать невозможным создание ядерного оружия. Этого было достигнуто, добавил Вэнс.

Напомним, минувшей ночью военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. В Пентагоне заявили, что была уничтожена иранская ядерная программа, поэтому эти удары не были направлены против армии или народа страны.

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Заметим, что в ответ Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе Аль-Удейд. Это крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

Спустя почти сутки президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня через шесть часов, после того, как они закончат все текущие операции. Кроме того, глава Белого дома заявил, что Тегерам должен первым начать вводить режим прекращения огня между сторонами.

Дата публикации 19:59, 23.06.25 Количество просмотров 90 Иран атаковал американскую базу в Катаре