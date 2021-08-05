В США семья обнаружила 450 тысяч пчел у себя дома и спустила состояние на их вылов

В США семья обнаружила 450 тысяч пчел у себя дома и спустила состояние на их вылов

Насекомые жили в доме в течение 35 лет.

Американка Сара Уивер и ее муж обнаружили 450 тысяч пчел в купленном доме в Пенсильвании и отдали все сбережения, чтобы насекомых переселить.

Об этом сообщает CNN.

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По словам Уивер, бывший владелец жилья предупредил пару о том, что в стенах дома живут пчелы. Однако довольная покупкой семья не предоставила большое значение предупреждению.

"Я не думала, что это будет такой большой проблемой. Но весной мы начали их замечать", — сказала женщина.

Тогда пара вызвала специалиста Аллана Латтанзи. Он рассказал, что уже приезжал в этот дом четыре года назад, но бывшие хозяева считали расходы на вылов пчел слишком большими и отказались от его услуг.

Специалист изъял из стен дома около 450 тысяч пчел, которые жили там в течение 35 лет. Общая стоимость работ по отлову насекомых составила 12 тысяч долларов. Вывезенные пчелиные колонии переселили на пасеку.

Напомним, Лиза Ормундт из города Декейтер, штат Джорджия, обнаружила у себя в доме под потолком гигантскую колонию пчел, которая насчитывала более 100 тысяч насекомых. На помощь ей пришли профессионалы, которые сделали в потолке отверстие и собрали пчел в специальный контейнер, чтобы выпустить на волю подальше от жилых домов.

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