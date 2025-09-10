В США снайпер ранил одного из соратников Трампа

Чарли Кирк / © Associated Press

Американского политического праворадикального активиста Чарли Кирка, которого неоднократно приводил в пример лидера и борца президент Дональд Трамп, ранил снайпер во время его выступления в университете Юты.

Об этом сообщает NBC News.

Выстрел раздался примерно через 20 минут после начала мероприятия, на которое был приглашен основатель консервативной молодежной активистской организации Turning Point USA Чарли Кирк. Это должен был быть вечер для молодежи, посвященный консервативным ценностям.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видно момент, когда раздается выстрел.

Чарли Кирк сидел в палатке с логотипом «American Comeback Tour» и отшатнулся, когда в него попала пуля. Видно, что на его шее выступила кровь, а толпа вокруг начала паниковать и разбегаться.

Сообщается, что раненого политического активиста госпитализировали, а стрелка, который находился в соседнем здании задержали.

По словам очевидцев, задержанный был пожилым мужчиной с седыми волосами.

Покушение на Чарли Кирка осудили политики из обоих политических лагерей — как республиканцы, так и демократы.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал: «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Замечательный парень от начала до конца».

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Клирк — ярый сторонник президента Дональда Трампа и близкий союзник многих лиц из его окружения. Он выступил на президентском съезде 2024 года всего через несколько дней после покушения на Трампа.

Президент Дональд Трамп часто одобрительно отзывался о Кирке, в том числе неоднократно во время предвыборной кампании прошлого года, отмечая его невероятное лидерство и особый талант.

