В США сносят часть Белого дома: для чего это делают

В Белом доме начали демонтаж части Восточного крыла / © Associated Press

Строительные бригады 20 октября приступили к демонтажу части фасада Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, инициированного президентом Дональдом Трампом.

Как пишет NBC News, было видно, как крупная строительная техника разбирает фасад здания, части комплекса Белого дома, где размещались офисы первой леди и вспомогательные службы Белого дома.

Ожидается, что проект бального зала будет стоить более 250 миллионов долларов, которые, по словам Трампа, будут уплачены им самим и донорами.

«Я рад сообщить, что на территории Белого дома был заложен фундамент для строительства нового, большого, красивого бального зала Белого дома», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Президент США добавил, что Восточное крыло «полностью модернизируется в рамках этого процесса и будет красивее, чем когда-либо, когда его завершат».

По плану Трампа, в имеющееся двухэтажное помещение будет пристроен бальный зал, который будет вмещать около тысячи человек.

Нынешний зал, где проводятся официальные приемы, рассчитан на 200 человек. Мероприятия с большим количеством участников проводятся во дворе Белого дома под строящимися специально навесами.

Эти изменения являются самыми большими в Белом доме с момента возвращения Трампа к власти в январе. Ранее были внесены косметические изменения, в частности подобрана золотая отделка для Овального кабинета.

Политики-демократы раскритиковали планы президента, заявив, что приоритеты Трампа далеки от приоритетов большинства американцев.

Представитель Белого дома напомнил критикам реконструкции помещений Белого дома о том, что резиденция президента Соединенных Штатов неоднократно подвергалась реконструкциям за более чем 200-летнюю историю существования здания.

Последняя масштабная модернизация здания проводилась в 50-х годах прошлого столетия.