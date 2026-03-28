- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 315
- Время на прочтение
- 4 мин
В США "сносят" Трампа: миллионы американцев вышли на протесты против президента
Соединенные Штаты Америки охватила новая волна многотысячных протестов No Kings, участники которых выступают против миграционных рейдов Дональда Трампа, войны в Иране и экономического кризиса.
Соединенные Штаты Америки охватила новая беспрецедентная волна протестов под лозунгом No Kings (Никаких королей). От побережья до побережья сотни тысяч американцев вышли на улицы больших городов и маленьких городков, чтобы выразить свой гнев из-за политики президента Дональда Трампа , жестких миграционных рейдов, стремительного роста стоимости жизни и войны в Иране.
Об этом сообщает CNN.
Эпицентр в Миннесоте и память о жертвах ICE
Флагманское и самое многочисленное мероприятие, собравшее около 100 тысяч человек, началось возле Капитолия штата Миннесота в городе Сент-Пол. Именно города-близнецы Миннеаполис и Сент-Пол стали эпицентром самой масштабной в истории США операции по контролю за иммиграцией Metro Surge, сопровождавшейся жесткими столкновениями митингующих с федеральными агентами.
Толпа требует справедливости для Рене Гуд и Алекса Претти — двух человек, которых федеральные агенты застрелили во время январских рейдов. Поддержать протестующих приехал легендарный рок-музыкант Брюс Спрингстин, исполнивший свой новый протестный гимн «Улицы Миннеаполиса», посвященный памяти погибших и сопротивления местных жителей. Организаторы отмечают, что в этот раз львиная доля протестов проходит и за пределами мегаполисов — в пригородах и традиционно республиканских штатах типа Флориды и Техаса.
Политическое сопротивление и заявления звезд
К протестующим присоединились и политические тяжеловесы. Сенатор Берни Сандерс со сцены в Миннесоте подверг резкой критике не только авторитаризм Трампа, но и военную кампанию на Ближнем Востоке. Он обвинил правительство во лжи и нарушении международного права, сравнив нынешнюю информационную тишину с временами войн во Вьетнаме и Ираке. В то же время губернатор штата Тим Уолз назвал отправленных Трампом силовиков «необученными, агрессивными головорезами».
«Я никогда не могла представить, что настанет день, когда мы будем наблюдать такой ползучий авторитаризм в Соединенных Штатах Америки… Трамп взял разрушительный шар и ударил по самому фундаменту того, что делает Америку большой», — заявила со сцены член Палаты представителей Ильхан Омар.
Масштабные акции с участием знаменитостей прошли и на других локациях. В Нью-Йорке к толпе вышел оскароносный актер Роберт Де Ниро, который назвал Трампа экзистенциальной угрозой свободам и безопасности, призвав немедленно его остановить. А в Сан-Франциско состоялся огромный марш, участники которого несли украинские и иранские флаги, а затем развернули на пляже живой баннер «No Kings».
Ответ Белого дома и международная солидарность
Сам Дональд Трамп и его окружение традиционно реагируют на подобные мероприятия с нескрываемой насмешкой. В Белом доме заявили, что эти акции интересуют только журналистов, которым платят за их освещение. Ранее президент публично называл протестующих «неадекватными» и репостив сгенерированные искусственным интеллектом мемы, где он в короне якобы сбрасывает нечистоты на толпу с истребителя. В Вест-Палм-Бич на фоне этих настроений произошли словесные стычки между митингующими и поклонниками Трампа из группировки Proud Boys.
Несмотря на пренебрежительную реакцию Вашингтона, протестное движение вышло далеко за пределы Соединенных Штатов. Массовые акции солидарности с американским народом прошли на улицах Парижа, Рима, Берлина и Мадрида. Европейцы вышли с плакатами "Никаких королей, никакой войны" и "Власть принадлежит народу", выступая против эскалации глобальных конфликтов и диктаторских замашек нынешней администрации США.
Война с Ираном обернулась против Трампа - последние новости
Недовольство действиями Белого дома стремительно растет не только внутри США, но и за рубежом. Из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке даже ближайшие арабские союзники отвращаются от Вашингтона. Страны Персидского залива откровенно разочарованы отсутствием четкой стратегии в администрации Трампа и частно ставят под сомнение американские гарантии безопасности.
Через месяц боевых действий государства региона продолжают нести миллиардные убытки, а стратегически важный Ормузский пролив остается почти закрытым. Арабские лидеры опасаются, что Трамп может заключить с Тегераном скорую несовершенную сделку и вывести войска накануне выборов, оставив их один на один с разъяренным Ираном, из-за чего уже рассматривают сближение с Китаем.
Ситуация осложняется тем, что сам президент США фактически оказался в тупике из-за этой войны. Дональд Трамп предстает перед чрезвычайно тяжелым выбором: заключить сомнительное мирное соглашение и попытаться выйти из конфликта или же пойти на серьезную эскалацию, которая рискует перерасти в затяжной кризис и окончательно уничтожить его президентство.
Пытаясь избежать продолжительной войны, Белый дом судорожно ищет пути для отступления и уже передал Тегерану мирное предложение из 15 пунктов. Однако Иран называет эти требования абсолютно нереалистичными, поэтому перспектив для переговоров мало, а угрозы Трампа развернуть еще больше наземных войск лишь усиливают ярость американских избирателей.