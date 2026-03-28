В США "сносят" Трампа: миллионы американцев вышли на протесты против президента

В США вспыхнули массовые протесты против Трампа

Соединенные Штаты Америки охватила новая беспрецедентная волна протестов под лозунгом No Kings (Никаких королей). От побережья до побережья сотни тысяч американцев вышли на улицы больших городов и маленьких городков, чтобы выразить свой гнев из-за политики президента Дональда Трампа , жестких миграционных рейдов, стремительного роста стоимости жизни и войны в Иране.

Об этом сообщает CNN.

Эпицентр в Миннесоте и память о жертвах ICE

Флагманское и самое многочисленное мероприятие, собравшее около 100 тысяч человек, началось возле Капитолия штата Миннесота в городе Сент-Пол. Именно города-близнецы Миннеаполис и Сент-Пол стали эпицентром самой масштабной в истории США операции по контролю за иммиграцией Metro Surge, сопровождавшейся жесткими столкновениями митингующих с федеральными агентами.

Толпа требует справедливости для Рене Гуд и Алекса Претти — двух человек, которых федеральные агенты застрелили во время январских рейдов. Поддержать протестующих приехал легендарный рок-музыкант Брюс Спрингстин, исполнивший свой новый протестный гимн «Улицы Миннеаполиса», посвященный памяти погибших и сопротивления местных жителей. Организаторы отмечают, что в этот раз львиная доля протестов проходит и за пределами мегаполисов — в пригородах и традиционно республиканских штатах типа Флориды и Техаса.

Политическое сопротивление и заявления звезд

К протестующим присоединились и политические тяжеловесы. Сенатор Берни Сандерс со сцены в Миннесоте подверг резкой критике не только авторитаризм Трампа, но и военную кампанию на Ближнем Востоке. Он обвинил правительство во лжи и нарушении международного права, сравнив нынешнюю информационную тишину с временами войн во Вьетнаме и Ираке. В то же время губернатор штата Тим Уолз назвал отправленных Трампом силовиков «необученными, агрессивными головорезами».

«Я никогда не могла представить, что настанет день, когда мы будем наблюдать такой ползучий авторитаризм в Соединенных Штатах Америки… Трамп взял разрушительный шар и ударил по самому фундаменту того, что делает Америку большой», — заявила со сцены член Палаты представителей Ильхан Омар.

Масштабные акции с участием знаменитостей прошли и на других локациях. В Нью-Йорке к толпе вышел оскароносный актер Роберт Де Ниро, который назвал Трампа экзистенциальной угрозой свободам и безопасности, призвав немедленно его остановить. А в Сан-Франциско состоялся огромный марш, участники которого несли украинские и иранские флаги, а затем развернули на пляже живой баннер «No Kings».

Ответ Белого дома и международная солидарность

Сам Дональд Трамп и его окружение традиционно реагируют на подобные мероприятия с нескрываемой насмешкой. В Белом доме заявили, что эти акции интересуют только журналистов, которым платят за их освещение. Ранее президент публично называл протестующих «неадекватными» и репостив сгенерированные искусственным интеллектом мемы, где он в короне якобы сбрасывает нечистоты на толпу с истребителя. В Вест-Палм-Бич на фоне этих настроений произошли словесные стычки между митингующими и поклонниками Трампа из группировки Proud Boys.

Несмотря на пренебрежительную реакцию Вашингтона, протестное движение вышло далеко за пределы Соединенных Штатов. Массовые акции солидарности с американским народом прошли на улицах Парижа, Рима, Берлина и Мадрида. Европейцы вышли с плакатами "Никаких королей, никакой войны" и "Власть принадлежит народу", выступая против эскалации глобальных конфликтов и диктаторских замашек нынешней администрации США.

Война с Ираном обернулась против Трампа - последние новости

Недовольство действиями Белого дома стремительно растет не только внутри США, но и за рубежом. Из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке даже ближайшие арабские союзники отвращаются от Вашингтона. Страны Персидского залива откровенно разочарованы отсутствием четкой стратегии в администрации Трампа и частно ставят под сомнение американские гарантии безопасности.

Через месяц боевых действий государства региона продолжают нести миллиардные убытки, а стратегически важный Ормузский пролив остается почти закрытым. Арабские лидеры опасаются, что Трамп может заключить с Тегераном скорую несовершенную сделку и вывести войска накануне выборов, оставив их один на один с разъяренным Ираном, из-за чего уже рассматривают сближение с Китаем.

Ситуация осложняется тем, что сам президент США фактически оказался в тупике из-за этой войны. Дональд Трамп предстает перед чрезвычайно тяжелым выбором: заключить сомнительное мирное соглашение и попытаться выйти из конфликта или же пойти на серьезную эскалацию, которая рискует перерасти в затяжной кризис и окончательно уничтожить его президентство.

Пытаясь избежать продолжительной войны, Белый дом судорожно ищет пути для отступления и уже передал Тегерану мирное предложение из 15 пунктов. Однако Иран называет эти требования абсолютно нереалистичными, поэтому перспектив для переговоров мало, а угрозы Трампа развернуть еще больше наземных войск лишь усиливают ярость американских избирателей.