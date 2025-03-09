В США снова призывают Иран к переговорам по ядерной сделке

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменей заявил, что Иран не будет вести переговоры с США.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа призывает власти Ирана начать переговоры по ядерной сделке.

Об этом информирует Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз подчеркнул, что США ожидают от Ирана конструктивного подхода.

В Трампа призвали Иран поставить интересы народа выше террористической деятельности.

"Мы надеемся, что иранский режим поставит свой народ и его интересы выше террора", — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану предложены два пути: либо переговоры, либо военный конфликт. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил, что его страна не будет вести переговоры с США по ядерной сделке.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана назвал методы Трампа тираническими.

Мы ранее информировали, что Путин согласился стать посредником между Трампом и Ираном по ядерному соглашению.

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