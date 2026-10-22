Дональд Трамп / © Associated Press

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Большинство опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, которые могут стать основанием для импичмента. В то же время у граждан нет единого мнения относительно того, стоит ли демократам делать устранение президента главной темой предвыборной кампании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico в течение 16-19 октября.

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По данным исследования, 54% респондентов считают, что действия Трампа заслуживают импичмента. Среди избирателей, планирующих голосовать за демократов на промежуточных выборах в Конгресс, такого мнения придерживаются 81%. В то же время, с этим соглашается каждый четвертый республиканский избиратель.

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В чем американцы обвиняют Трампа

Более 41% участников опроса считают, что Трамп использовал президентский пост для получения финансовой выгоды для себя или своей семьи.

Мнения относительно того, какие вопросы демократы должны расследовать, разделились. Приблизительно треть респондентов считает приоритетом выяснения обстоятельств обогащения президента. Еще около трети хотели бы, чтобы демократы сосредоточились на расследовании жестких мер администрации Трампа по иммигрантам.

В то же время, американцы скептически оценивают эффективность предыдущих попыток отстранить президента от власти. Большинство представителей обоих политических лагерей заявили, что два предыдущих импичмента не повлияли на Трампа или его политический курс.

Респонденты также не уверены, что новая процедура импичмента ослабит позиции президента. 24% опрошенных считают, что она может сделать Трампа более популярным, тогда как 18% ожидают противоположного эффекта.

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Сделают ли демократы импичмент темой выборов

Среди сторонников Демократической партии нет единодушия относительно того, стоит ли кандидатам обещать новый импичмент Трампа во время кампании перед промежуточными выборами в Конгресс.

По результатам опроса, 43% респондентов считают, что демократы должны заявить о намерении инициировать импичмент даже если это будет стоить им части голосов. 41% убеждены, что кандидатам лучше не поднимать эту тему, если ее избежание поможет одержать победу на выборах.

Промежуточные выборы в Конгресс США намечены на 3 ноября. Они определят, сохранят ли республиканцы контроль над законодательным органом.

Могут ли отстранить Трампа от должности

Во время первого президентского срока Трампа дважды объявляли импичмент. В 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. В январе 2021 года ему объявили импичмент за подстрекательство к восстанию после штурма Капитолия.

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Однако Сенат не набрал необходимого количества голосов для осуждения президента ни в одном из этих случаев. Впоследствии Трамп снова победил на президентских выборах и вернулся в Белый дом.

Процедура смещения президента США предусматривает несколько этапов. Первоначально решение об импичменте должно поддержать большинство Палаты представителей. Для дальнейшего устранения президента необходимы голоса не менее двух третей сенаторов — 67 из 100 при полном составе Сената.

Ни одного президента США до сих пор не отстраняли от должности в результате импичмента.

Опрос Politico отражает общественные настроения в преддверии промежуточных выборов, однако сам по себе не означает, что Конгресс начнет новую процедуру отстранения Трампа от власти.

Напомним, президент США Дональд Трамп возобновляет экономическое сотрудничество с Кремлем и покупает российское дизельное топливо. Так что глава РФ Владимир Путин приближается к нормализации отношений с Вашингтоном. При этом он не идет ни на какие уступки по войне в Украине.

Эксперты считают, что из-за растущей роли Европы победа на американском направлении уже не гарантирует РФ желаемого финала войны.

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