В США соседи лопатой отбили женщину с собакой у аллигатора

В США соседи лопатой отбили женщину с собакой у аллигатора

Пострадавшая получила серьезные травмы ноги.

Соседи спасли жительницу американского города Хилтон Хед-Айленд, штат Южная Каролина, на которую напал аллигатор во время прогулки с собакой.

Об этом сообщает издание Wyoming News Now.

Двухметровый аллигатор потянул женщину в водоем. Соседка увидела, что происходит и бросилась на помощь. Она попыталась вытащить женщину из воды и поняла, что аллигатор крепко вцепился в нее.

Мужчина соседки взял лопату и начал бить ею рептилию, пока та не отпустила жертву.

Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами ноги. Собака не пострадала. В департаменте природных ресурсов США отметили, что рептилию усыпили.

Напомним, в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.

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