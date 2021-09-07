В США соседи лопатой отбили женщину с собакой у аллигатора

Пострадавшая получила серьезные травмы ноги.
Соседи спасли жительницу американского города Хилтон Хед-Айленд, штат Южная Каролина, на которую напал аллигатор во время прогулки с собакой.
Об этом сообщает издание Wyoming News Now.
Двухметровый аллигатор потянул женщину в водоем. Соседка увидела, что происходит и бросилась на помощь. Она попыталась вытащить женщину из воды и поняла, что аллигатор крепко вцепился в нее.
Мужчина соседки взял лопату и начал бить ею рептилию, пока та не отпустила жертву.
Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами ноги. Собака не пострадала. В департаменте природных ресурсов США отметили, что рептилию усыпили.
Напомним, в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.