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В США сошел с рельсов и вспыхнул поезд с опасными веществами: людей просят не выходить из дома (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В США сошел с рельсов и вспыхнул поезд с опасными веществами: людей просят не выходить из дома (видео)

Фото: Associated Press

Из-за железнодорожной катастрофы власти штата Огайо решили эвакуировать жителей, проживающих в радиусе 1,6 километра от места аварии.

В американском штате Огайо вблизи населенных пунктов вспыхнул мощный пожар после того, как поезд, очевидно, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов.

Об этом сообщает CNN.

Жертв в результате железнодорожной катастрофы не было, но пожар был настолько сильным, что власти решили эвакуировать население в этом районе в радиусе 1,6 километра от места аварии.

Жителям соседнего города Восточная Палестина посоветовали не выходить из дома, пока им не сообщат, что это безопасно. На вынужденном карантине оказались более 5 тысяч человек.

"С точки зрения качества воздуха нет причин для тревоги. Запах исходит от огня, но на качество воздуха это не влияет", – заверил мэр города Трент Конавей.

Он добавил, что поезд мог перевозить опасные материалы, но это нужно подтвердить.

Для тушения пламени были привлечены пожарные из трех штатов – Пенсильвании, Огайо и Западной Виргинии.

Напомним, в Южной Америке масштабные лесные пожары охватили территорию Чили, горят леса на площади более 8,3 тыс. га. По предварительной информации, зафиксировано не менее пяти смертей.

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Дата публикации
Просмотры
281
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