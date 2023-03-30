В США сошел с рельсов и загорелся поезд: людей эвакуировали с места аварии (видео)

Огонь на месте железнодорожной аварии горел более 8 часов после схождения грузового поезда с рельсов.

В четверг, 30 марта, в американском штате Миннесота поезд сошел с рельсов и несколько вагонов-цистерн с этанолом загорелись. Это заставило эвакуировать жителей города Реймонда, проживающих вблизи места аварии.

Об этом сообщает CNN.

В Агентстве по охране окружающей среды США отметили, что огонь горел более 8 часов после схождения грузового поезда с рельсов. Взятые пробы воздуха не обнаружили угрозы значительного загрязнения. Воздействия на грунтовые воды тоже не было обнаружено.

#BREAKING : Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ⁰

#раймонд | #Minnesota



Недостатки официальных должны были освободиться от немедленного evacuation notice для Raymond City, Minnesota, следуя за… pic.twitter.com/HljsrnA8gG — RAWSALERTS (@rawsalerts) 30 марта, 2023

В офисе местного шерифа сообщили, что в результате аварии пострадавших не было. Через 12 часов после аварии жителям близлежащих домов разрешили вернуться домой.

Напомним, два месяца назад в американском штате Огайо вблизи населенных пунктов вспыхнул мощный пожар после того, как поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов.

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