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Категория
Мир
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В США стартовали решающие выборы: когда ждать первых результатов и кто лидирует

В США начались выборы, которые определят разделение сил в Конгрессе на последние два года президентства Дональда Трампа.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Конгресс США

Конгресс США / © Associated Press

Во вторник, 3 ноября, в США начались промежуточные выборы в Конгресс, которые определят, какая партия будет контролировать законодательную власть в течение последних двух лет президентства Дональда Трампа. Первые избирательные участки закроются уже сегодня вечером по американскому времени.

Об этом сообщает CNN.

В нескольких штатах американцы уже начали голосовать. К ним присоединились миллионы избирателей, воспользовавшихся возможностью досрочного волеизъявления.

Когда будут первые результаты выборов в США

По информации CNN, первые избирательные участки закроются 3 ноября в 18:00 по восточному времени США - это 01:00 4 ноября по киевскому времени.

После закрытия участков начнется подведение итогов голосования. В то же время точное время объявления первых результатов пока не названо.

Кто лидирует перед выборами

Согласно опросу CNN, Демократическая партия опережает республиканцев на 9 процентных пунктов в общенациональном рейтинге кандидатов в Конгресс.

Кроме того, результаты опросов NYT/Siena свидетельствуют о преимуществе демократов в пяти ключевых гонках в Сенат.

В то же время Республиканская партия пытается сохранить контроль над Конгрессом. В частности, республиканцы провели масштабный пересмотр границ избирательных округов, а также борются за места в Сенате в штатах, традиционно поддерживающих Дональда Трампа.

Результаты голосования определят распределение сил в Конгрессе США, а значит, и политические возможности администрации Трампа в течение следующих двух лет.

Выборы в США: почему Трамп рискует потерять контроль над Конгрессом

Отметим, что промежуточные выборы в Конгресс США традиционно считают своеобразным референдумом по политике действующего президента. Дональд Трамп подошел к голосованию с низкими рейтингами одобрения - от 30% до 36%, в зависимости от опроса.

Одной из главных причин недовольства американцев стал рост стоимости жизни. По приведенным данным, с начала второго президентства Трампа дизельное топливо подорожало на 73%, бензин – на 39%, продукты питания – на 3,5%, а аренда жилья – на 5%. При этом 80% опрошенных связывают экономические проблемы с войной США против Ирана.

Неоднозначно американцы оценивают и внешнюю политику Белого дома. В частности, 58% респондентов не одобряют позицию администрации по войне России против Украины, а 61% выступают против закупки российской нефти и дизеля, пока идет война.

В преддверии выборов опросы показывали поддержку демократов на уровне 53%, республиканцев — 44%. В то же время, результаты в ключевых штатах остаются неопределенными, а социологи предостерегают от преждевременных выводов.

Сам Трамп уже заявил, что в случае перехода Конгресса под контроль демократов может стать "мистером вето", блокируя их законодательные инициативы. Результаты выборов будут иметь значение и для дальнейшей политики Вашингтона по отношению к Украине.

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