В США студенческая вечеринка завершилась смертельной стрельбой: что известно

Правоохранители просят помочь в "установлении ответственных за стрельбу".

В американском штате Джорджия в субботу, 23 октября, в результате стрельбы во время студенческой вечеринки в Форт-Вэлли погиб один человек, а еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел в нескольких кварталах от студенческого городка Государственного университета Форт-Вэлли. Пострадавшие студенты находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.

В то же время погибший не был студентом указанного учебного заведения. Больше подробностей о жертве правоохранители не сообщили, однако обратились к общественности с просьбой помочь в "установлении ответственных за стрельбу".



Инцидент произошел накануне встречи выпускников, поэтому университету пришлось отменить ряд мероприятий. "Наши мысли со студентами и их семьями, пока они выздоравливают", — указали в учебном заведении.

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