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В США суд приостановил попытку Трампа ликвидировать "Голос Америки"
Решения американской администрации нарушают права журналистов.
Федеральный судья США Джей Пол Эткен остановил решение администрации президента Дональда Трампа на ликвидацию международной компании-вещателя Голос Америки.
Об этом сообщает The New York Times .
В сообщении указывается, что судья Эткен вынес соответствующее решение во время слушаний по иску, поданному журналистами Голоса Америки и их профсоюзами.
В иске указывается, что решения американской администрации нарушают права журналистов, предусмотренные первой поправкой к Конституции.
Кроме того, отдельный иск, поданный директором Голоса Америки Майклом Абрамовицем, тоже находится на рассмотрении этого суда.
«Это решительная победа свободы прессы и Первой поправки (в Конституцию США, которая гарантирует, в частности, свободу слова и прессы — ред.), а также резкий упрек администрации (президента Трампа — ред.), которая продемонстрировала полное пренебрежение к принципам, определяющим нашу демократию», — заявил адвокат журналистов Голоса А. Селли-младший.
Ранее сообщалось, что в администрации Трампа разработали план реформирования USAID .
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