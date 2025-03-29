В США суд приостановил попытку Трампа ликвидировать "Голос Америки"

Трампу запретили ликвидировать "Голос Америки" / © Associated Press

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Федеральный судья США Джей Пол Эткен остановил решение администрации президента Дональда Трампа на ликвидацию международной компании-вещателя Голос Америки.

Об этом сообщает The New York Times .

В сообщении указывается, что судья Эткен вынес соответствующее решение во время слушаний по иску, поданному журналистами Голоса Америки и их профсоюзами.

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В иске указывается, что решения американской администрации нарушают права журналистов, предусмотренные первой поправкой к Конституции.

Кроме того, отдельный иск, поданный директором Голоса Америки Майклом Абрамовицем, тоже находится на рассмотрении этого суда.

«Это решительная победа свободы прессы и Первой поправки (в Конституцию США, которая гарантирует, в частности, свободу слова и прессы — ред.), а также резкий упрек администрации (президента Трампа — ред.), которая продемонстрировала полное пренебрежение к принципам, определяющим нашу демократию», — заявил адвокат журналистов Голоса А. Селли-младший.

Ранее сообщалось, что в администрации Трампа разработали план реформирования USAID .

Мы ранее информировали, что США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей.