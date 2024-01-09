В США судили военного, который шпионил в пользу Китая: какой была "цена вопроса"

Офицер ВМС США приговорен к двум годам заключения за передачу секретной военной информации сотруднику китайской разведки, сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Об этом пишет The Independent.

26-летний Вэньхэн Чжао из Монтерей-Парка, штат Калифорния, получил по меньшей мере 14 866 долларов взятки в обмен на секретную военную информацию от офицера китайской разведки во время своей службы на военно-морской базе округа Вентура в Порт-Хуэнэме.

В октябре 2023 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в "заговоре с офицером разведки и одним пунктом обвинения в получении взятки".

В понедельник, 8 января, Чжао был приговорен к 27 месяцам заключения и штрафу в размере 5500 долларов.

Чжао передал секретную информацию, в том числе планы масштабных морских учений, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи наземных и воздушных радиолокационных систем на Окинаве, Япония, среди других документов.

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"Чжао изменил своей торжественной присяге защищать свою страну и поставил под угрозу тех, кто служит в вооруженных силах США", — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен.

Он добавил, что Министерство юстиции "отдано борьбе с усилиями китайского правительства, направленными на подрыв безопасности нашей страны, и привлечение к ответственности тех, кто нарушает наши законы в рамках этих усилий".

Он получил платежи в рамках 14 транзакций в период с августа 2021 по минимум май 2023 года.

Чжао входил на закрытые военные и военно-морские объекты для сбора и записи информации, заявили в Министерстве юстиции, добавив, что для передачи информации он использовал сложные зашифрованные методы связи.

Он уничтожал доказательства своего общения и скрывал свои отношения с китайским шпионом.

Чжао — гражданин США, родившийся в Китае, а затем иммигрировавший в США в 2009 году. Он вступил на военно-морской флот пять лет спустя после получения гражданства в 2012 году.

Другой военнослужащий ВМС США, 22-летний Джинчао Вэй, был арестован примерно в то же время, что и Чжао, в конце августа, и обвинен в шпионаже в пользу китайских агентов. Вея, служивший на штурмовом корабле USS Essex, обвиняют в передаче китайской разведке десятков документов, фотографий и видеозаписей, детализирующих операции американских кораблей.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему не известны детали дел Чжао, и обвинило правительство США в раздувании дел о шпионаже.

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