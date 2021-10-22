В США судят женщину, которая устраивала секс-вечеринки с алкоголем для 15-летнего сына и других подростков

В США судят женщину, которая устраивала секс-вечеринки с алкоголем для 15-летнего сына и других подростков

Подростков "тошнило, они не могли стоять и теряли сознание", а девушки подвергались сексуальному насилию.

В американском штате Калифорния по 39 обвинениям судят 47-летнюю Шеннон О'Коннор. Женщина устроила минимум полдюжины "диких секс-вечеринок" для 15-летнего сына и других подростков.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в среду, 20 октября, жительнице штата Айдахо, экстрадированной в округ Санта-Клара, отказали в залоге. Американке также вынесли 15 защитных предписаний, запретив ей контактировать с пострадавшими, в частности со своим сыном.

О'Коннор, мать двоих детей, обвиняют в организации масштабных вечеринок и небольших собраний для несовершеннолетних в течение восьми месяцев в период с 2020 года по март этого года. Мероприятия проходили в ее доме в Лос-Гатосе, а также в Санта-Крусе и на озере Тахо.

Женщина устраивала вечеринки втайне от мужа. Подсудимая якобы угощала гостей, в том числе подростков 14 и 15 лет, алкоголем, предлагала им презервативы и поощряла к сексу, заставляя потом молчать о разврате. По данным прокуратуры, тинейджеры напивались так, что их "тошнило, они не могли стоять и теряли сознание".

Во время одной из вечеринок подсудимая якобы зашла в спальню, чтобы понаблюдать за тем, как пьяный подросток лапает 14-летнюю подругу ее сына. Девочка утверждала, что ей угрожали распространением слухов, если она кому-нибудь расскажет о случившемся.

Другие свидетели рассказали, что однажды О'Коннор дала мальчику презерватив и затолкала его в комнату, в которой лежала пьяная 14-летняя девочка. Напуганная тинейджерка убежала и заперлась в ванной.

Еще один подобный случай, по словам стороны обвинения, закончился сексуальным насилием. Прокуроры также рассказали о случае, когда американка смотрела, как мальчик бьет и толкает пьяную девочку, однако не вмешалась.

В октябре 2020 года О'Коннор арендовала в Санта-Крусе дом для празднования Дня рождения. Записи с камер наблюдения показали, что подростков тошнило. Тогда владельцам был нанесен ущерб на сумму 9 тысяч долларов.

Даже во время ареста женщины 9 октября в ее доме находились 10 парней и две девушки. В общем О'Коннор предъявлено 39 обвинений, в частности уголовное преступление в отношении детей, растление малолетних, сексуальное насилие и содействие правонарушению несовершеннолетнего. Она будет находиться под арестом без права на залог до следующего судебного заседания, назначенного на 17 декабря.

"Мы все действительно чувствуем, что она представляет собой угрозу для общества: мы испытали это, наши дети испытали это, и наше сообщество в опасности, пока она находится на свободе", — заявила одна из матерей, присутствовавших на заседании.

О'Коннор замужем за Робертом Амаралом, директором по доходам компании SlashNext, занимающейся разработкой программного обеспечения для борьбы с мошенничеством.

Женщину также судят за мошенничество на сумму более 120 тысяч долларов в результате несанкционированного списания средств с кредитных карточек компании Aruba Networks, в которой она работала помощницей по административным вопросам. По словам прокуратуры, О'Коннор использовала карты для оплаты поездок на лимузине, покупки одежды и доставки алкоголя домой.

Ранее в США беременную 41-летнюю учительницу арестовали за сексуальные отношения с 15-летним учеником.

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