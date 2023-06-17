В США сверчки атаковали один из штатов – дороги и здания полностью покрыты насекомыми (видео)

В штате Невада, США, миллионы мормонских сверчков покрыли дороги и здания, вызвав тревогу у людей.

Об этом пишет Guardian.

Сообщается, что в связи с нашествием сверчков местной больнице пришлось использовать метлы и листотоки, чтобы освободить путь пациентам к зданию. По словам энтомолога, насекомые делают дороги опасными, когда их большое количество раздавливается.

Миллионы из Mormon crickets подверглись 6 шести counties в Неваде, создавая bug invested nightmare для многих residents #cricket #crickets #news #nevada pic.twitter.com/dTdkWBFaYt — FM NEWS (@fmnews__) June 14, 2023

"Их сбивают и дороги могут покрыться сверчками, стать скользкими. Наибольшей проблемой являются грозы. Если на раздавленных насекомых попадет немного воды, дороги станут скользкими. У нас было много аварий, вызванных сверчками", — сказал энтомолог Департамента сельского хозяйства.

Сверчки летом откладывают яйца, которые зимой лежат в состоянии покоя, а весной вылупляются. Но в этом году из-за дождливой погоды процесс вылупления задержался и большое количество насекомых, перемещающихся через Неваду, может оставаться на пике в течение четырех-шести лет.

Энтомологи отмечают, что в последние несколько лет большое количество сверчков перемещается через Элко и другие города. Они не обязательно мигрируют из одного конкретного места в другое, как это делают бабочки.

a plague of crickets in nevada

end is nigh pic.twitter.com/8sWhk9ErFp — ian bremmer (@ianbremmer) Июнь 14, 2023

По данным Университета Невады, несмотря на свое название, биологически эти насекомые не являются сверчками, а технически большими щитовидными катидидами, очень напоминающими кузнечиков. Они не летают, а ходят или прыгают.

Мормонские сверчки получили свое название из-за того, что стаи насекомых уничтожили поля мормонских поселенцев в Юте в середине 19 века. С тех пор они продолжали уничтожать кукурузу, овес, пшеницу, рожь и ячмень, некоторые из самых прибыльных культур штата.

Напомним, во Франции произошло сильное землетрясение.

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