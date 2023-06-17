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В США сверчки атаковали один из штатов – дороги и здания полностью покрыты насекомыми (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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В США сверчки атаковали один из штатов – дороги и здания полностью покрыты насекомыми (видео)

В США сверчки атаковали один из штатов. Фото: скриншот.

Штат Невада накрыло большое количество мормонских сверчков.

В штате Невада, США, миллионы мормонских сверчков покрыли дороги и здания, вызвав тревогу у людей.

Об этом пишет Guardian.

Сообщается, что в связи с нашествием сверчков местной больнице пришлось использовать метлы и листотоки, чтобы освободить путь пациентам к зданию. По словам энтомолога, насекомые делают дороги опасными, когда их большое количество раздавливается.

"Их сбивают и дороги могут покрыться сверчками, стать скользкими. Наибольшей проблемой являются грозы. Если на раздавленных насекомых попадет немного воды, дороги станут скользкими. У нас было много аварий, вызванных сверчками", — сказал энтомолог Департамента сельского хозяйства.

Сверчки летом откладывают яйца, которые зимой лежат в состоянии покоя, а весной вылупляются. Но в этом году из-за дождливой погоды процесс вылупления задержался и большое количество насекомых, перемещающихся через Неваду, может оставаться на пике в течение четырех-шести лет.

Энтомологи отмечают, что в последние несколько лет большое количество сверчков перемещается через Элко и другие города. Они не обязательно мигрируют из одного конкретного места в другое, как это делают бабочки.

По данным Университета Невады, несмотря на свое название, биологически эти насекомые не являются сверчками, а технически большими щитовидными катидидами, очень напоминающими кузнечиков. Они не летают, а ходят или прыгают.

Мормонские сверчки получили свое название из-за того, что стаи насекомых уничтожили поля мормонских поселенцев в Юте в середине 19 века. С тех пор они продолжали уничтожать кукурузу, овес, пшеницу, рожь и ячмень, некоторые из самых прибыльных культур штата.

Напомним, во Франции произошло сильное землетрясение.

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Дата публикации
Просмотры
372
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