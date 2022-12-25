В США свирепствует снежная буря: есть погибшие, без электричества 1,5 млн домов, отменены тысячи авиарейсов (фото)

Соединенные Штаты Америки охватил один из самых сильных в последние годы шторм, принесший сильные снегопады и мороз. Из-за бури погибли по меньшей мере 16 человек.

Об этом сообщают CNN, AFP и The Times.

О несчастных случаях стало известно в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси. Некоторые смерти произошли в результате дорожных аварий, некоторые — из-за аномально низкой температуры воздуха.

Сильная метель бурлит на Среднем Западе и Северо-Востоке. Температура в Элк-Парке штата Монтана опустилась до -45 градусов. Город Гелл в штате Мичиган покрылся льдом при температуре -17 градусов. В районе Буффало, что в штате Нью-Йорк буря делала видимость близкой к нулю. Температура и морозы были местами очень низкими — хоть там и не шел снег.

Фото: Associated Press

Сильный ветер оборвал линии электросетей. Без электричества в канун Рождества остались 1,5 млн домов и предприятий в стране. Тысячи домов засыпали снегом, а на дорогах автомобилисты не могут выбраться из сугробов. Поэтому пришлось перекрывать самые важные автомагистрали.

Также американские аэропорты упразднили и задержали тысячи рейсов. По данным FlightAware, 23 декабря в США отменили более 5900 авиарейсов. В субботу, 24 декабря, еще отменили более 1200 рейсов.

Фото: Associated Press

Напомним, в центральных районах Чили объявили режим чрезвычайной ситуации. В нескольких провинциях из-за аномальной жары возникли лесные пожары. В настоящее время их площадь составляет около 63 тысяч гектаров. В нескольких провинциях бушуют около 70 пожаров.

Читайте также: