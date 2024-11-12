В США темнокожие получают сообщение с призывом "отправиться на плантации": детали скандала

Сообщения могли приходить из-за границы, однако, причастна ли к этому Россия, пока неизвестно.

В США афро-американцы сразу в нескольких штатах получили текстовые сообщения расистского толка: у них было сказано, что получатели должны "отправиться на плантации и собирать хлопок".

Об этом пишут Reuters и BBC.

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Сообщения получили во многих штатах, включая Алабаму, Северную Каролину, Пенсильванию и Вирджинию. Афро-американцев призывают появиться на плантации, чтобы собирать хлопок – это оскорбительная ссылка на прошлое порабощение темнокожих людей в Соединенных Штатах.

Непонятно, кто стоит за поставленными в известность и сколько людей их получили.

Американцы стали получать расистские сообщения на следующий день после президентских выборов, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Команда Трампа отвергает какие-либо обвинения в причастности к этому скандалу.

Что рассказывают получатели сообщений

42-летняя американка из штата Индиана переслала журналистам ВВС подобное сообщение, отправленное ее дочери, ученице старшей школы. В нем было сказано, что ее дочь "включена к тем, кто должен стать рабом на ближайшей плантации", и ее "посадят в белый фургон" и "тщательно обыщут по прибытии на место назначения".

"Это связано с американской историей, но это произошло именно на следующий день после выборов. Наверное, это было сделано специально", – предположила женщина.

Еще одна американка Хейли Уэлч рассказала газете Университета Алабамы Crimson White, что получателями также было несколько студентов этого вуза.

"Сначала я подумала, что это шутка, но их получили все вокруг. Люди пересылали это друг другу, постились в соцсетях и рассказывали, что им такое пришло. Я начала переживать, мне просто стало страшно, потому что я не понимала, что происходит", – отметила она.

Формулировки в сообщениях были разными, но их общим мотивом был приказ отправиться на плантацию или ждать, пока за ними приедет фургон.

Сообщения могли приходить из-за границы

Как заявила генпрокурор Луизианы Лиз Мурилл, сотрудники местных правоохранительных органов установили, что некоторые сообщения были отправлены с помощью VPN-сервиса, зарегистрированного в Польше.

По словам Муррилл, следователи не нашли оригинального источника, и это означает, что к этому могло быть причастно любое враждебное к США государство мира. Причастна ли к этому Россия пока не сообщается.

Напомним, в 2020 году США всколыхнули масштабные протесты из-за убийства полицейскими темнокожего парня Джорджа Флойда.

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