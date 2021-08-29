В США Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину: мужчина чуть не погиб

В США Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину: мужчина чуть не погиб

Ранее Tesla обязали усовершенствовать свою систему автопилота.

Авто Tesla, которое двигалось с режимом автопилота, врезалось в полицейскую машину на трассе недалеко от центра города Орландо в штате Флорида.

Об этом сообщает ABC News.

По информации дорожного патруля Флориды, полицейскому едва удалось избежать травмы.

Ранее правительство США начало официальное расследование вождения Tesla с автопилотом после серии аналогичных столкновений с припаркованными аварийными автомобилями.

Associated Press пишет, что производитель электромобилей использует систему, основанную на камере и радаре для обнаружения препятствий. Но в то же время Tesla есть проблемы с припаркованным спасательным транспортом и перпендикулярно припаркованными грузовиками.

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Ранее власти обязали Tesla усовершенствовать свою систему автопилота.

Ранее сообщалось, что в США сенаторы обвинили Tesla в обмане клиентов с возможностями автопилота.

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