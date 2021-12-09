В США только один пациент с новым COVID-штаммом "Омикрон" нуждался в госпитализации: что говорят эксперты

В США только один пациент с новым COVID-штаммом "Омикрон" нуждался в госпитализации: что говорят эксперты

На минувшей неделе в США случаи "Омикрона" составили менее 1% всех новых больных.

В США обнаружили более 40 случаев нового штамма COVID-19 "Омикрон", в большинстве из которых "болезнь протекает в легкой форме".

Об этом директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски рассказала в среду, 8 декабря, в интервью The Associated Press.

Новый вариант коронавируса подтвердили у 43 человек в 19 штатах страны. Большинство пациентов – молодые люди. Более трех четвертей из них полностью вакцинированы от COVID-19, а треть уже получила дополнительную прививку.

"Обычно мы знаем, что чем больше мутаций имеет вариант, тем сильнее вам нужен иммунитет, — указала Валенски, напомнив, что в США недавно всем взрослым гражданам предоставили доступ к ревакцинации. — Мы хотим укрепить иммунитет каждого".

По ее словам, большинство пациентов с "Омикроном" имеют легкое течение заболевания, чаще всего у них регистрируют такие симптомы, как кашель, заложенность носа и усталость. Известно, что одного больного госпитализировали, однако никаких летальных исходов не регистрировали.

В то же время, продолжила глава CDC, ученые пока имеют только первичные данные о новом варианте коронавируса, тогда как течение заболевания может становиться более серьезным через несколько дней и недель.

Указывается, что на прошлой неделе в США случаи "Омикрона" составили менее 1% всех новых больных, в то время как на вариант "Дельта" пришлось более 99% заражений.

В американском регуляторе пока не озвучивают никаких прогнозов относительно того, как новый штамм COVID-19 может повлиять на ход пандемии в США.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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